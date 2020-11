Horóscopo de hoy Piscis lunes 9 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Piscis en la vida:

La depuración es el paso previo a la creación. No hay obra que sea posible de concretarse, incluso si somos dueños de la más alta creatividad, no ocurrirá si no derribamos los viejos paradigmas sobre los que estamos parados.

Laguz nos habla de la necesidad de erradicar de nosotros las trabas y temores que nos impiden manifestarnos. Esto también se aplica a los sentimientos, si hay algo que resida en nuestro pecho y sentimos que debemos darlo a conocer, este es el momento de hacerlo.

La realización personal es otro aspecto que está fuertemente ligado a Laguz. Es tiempo de darle a la vocación el espacio que se merece. Reprimir lo que sentimos, incluso en el ámbito del trabajo, nos puede llegar a anular como seres humanos.

Nuevas situaciones ya empiezan a llamar a nuestra puerta, solo una nueva forma de ver la vida nos pondrá en posición de aprovecharlas al máximo y qué mejor que usar la energía de la Luna menguante.

Tu decreto: “Me amo, me apruebo día a día”.

Color de la semana: dorado.

