Horóscopo de hoy Piscis martes 16 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Piscis en la vida:

Este día te sentirás iluminado, podrás guiar con claridad a los demás en conseguir un objetivo en común. Buen momento para trabajar en equipo, ya que tu inspiración e ideas serán tomadas en cuenta lo que te permitiría avanzar para obtener una mejor posición.

Piscis en el amor:

Debes ser consciente que en toda relación hay causa y efecto. Si has mentido te mentirán, si has dado amor lo recibirás. Lo que des a tu pareja es lo que recibirás, no permitas que los pensamientos negativos te afecten.

Piscis en la salud:

Es necesario calmar tu mente o tu salud física se verá resentida.



