Horóscopo de hoy Piscis martes 23 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Piscis en la vida: En la posición actual, en los asuntos o las relaciones con las personas, puede no haber un problema específico. A pesar de eso, tampoco hay éxito. La situación no puede presionarte; sin embargo, los resultados deseados no están presentes, así como la realización de tus esperanzas también estuvo pospuesta. Todo esto, puede llevarte al letargo y a la depresión.

El lema: “Quien quiera tener éxito, tiene éxito”, ahora puede ser contraproducente. Más bien deberías mostrar paciencia, resistencia y flexibilidad. No trates de influenciar la situación de ninguna manera. Entiende la necesidad de un período de espera, quizás abandonar temporalmente el caso (por el que estás consultando).

No te sientas insatisfecho contigo misma o con el destino: lo que está pasando contigo ahora es un período de tu vida natural y necesario. Esta situación te permite aprender el desarrollo de procesos profundos anticipándose al próximo renacimiento y a aprender a amar esos duros pero maravillosos tiempos.

Si hoy cumples años este será un año para activar el amor dormido.

