Horóscopo de hoy Piscis sábado 16 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Piscis en la vida:

Te enredas demasiado para explicar tus sentimientos y eso te frustra, pues no puedes compartir tus ideas con la claridad necesaria.

La mejor manera de aprender a dar forma a lo que llevas dentro es escribir, llevar un diario te permitirá desarrollar todas las herramientas que necesitas. ¿Te da flojera?, bueno, siempre existen las notas de voz, pero si escribes conectarás más con tu intuición, no te pierdas.

Piscis en el amor:

Hay cosas no expresadas y no aclaradas que les hacen daño y con las que no han sabido lidiar, esencialmente porque ninguno de los dos cede. Este día es perfecto para hacerlo.



