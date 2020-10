Horóscopo de hoy Piscis sábado 24 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Piscis en la vida:

No te emociones con experiencias pasadas y no te aventures a cosas demasiado novedosas. Muestra empatía en las discusiones y no te muestres demasiado enérgico.

Escucha las opiniones de los demás e intenta ver el lado positivo de las cosas.



Es tiempo de retirarse un poco y esperar verlas venir, no des iniciativas, espera a mañana, tú eres de los que más te afecta Venus en el signo zodiacal Virgo porque es tu opuesto y quieres ver todo de rosa, pero la vida no es así.

