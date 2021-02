Horóscopo de hoy Sagitario jueves 11 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en la vida:

El Ángel del Sol nos ayuda a manifestar la voluntad divina en la Tierra y a reconocer en la voluntad divina la mayor bendición posible para nosotros. La naturaleza de Dios es el amor, y el amor crea amor.

Si nos comprometemos con la voluntad divina y con la verdad divina, recibiremos todo lo bueno, todo lo que nos nutre y nos hace felices. La humanidad está facultada para ser creadora. Como no somos conscientes del poder de nuestro espíritu, nos sentimos víctimas desamparadas.

El Ángel del Sol nos conduce a nuestra verdadera fuerza creadora haciéndonos conscientes de cómo los aspectos no sanados de nuestro ser se independizan y crean una realidad no sanada, no sagrada.

El Ángel del Sol nos ayuda a ser sagrados y a manifestar una realidad sanada. A través del don de la manifestación experimentaremos que podemos alcanzar nuestras metas con facilidad y que no tendremos que trabajar duro por ello.

Revelación de El Ángel del Sol:

''Soy el sol del centro de Dios.

Soy la manifestación de Dios en la Tierra.

Te brindo la verdadera fuerza creadora’’.

