Horóscopo de hoy Sagitario lunes 18 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Sagitario en el amor:

Hoy vas a descubrir que, en lo que se refiere al amor, no hay método, no hay maestros, no hay brújula… Te da un poco de miedo pero eso es parte de su magia, todo puede suceder, todo puede renacer y, por ello, dentro del amor todo puede durar para siempre.

Es tiempo de que sepas que no debes temer a lo que dices, debes expresarte con total libertad ante la persona que te roba el sueño. Fingir puntos de vista o querencias que no tienes, solo va a generar una falsa imagen de ti mismo de la que después te vas a arrepentir.

Tu frase de la semana: “Siempre parece imposible hasta que se hace”.

Tu color: El naranja.

