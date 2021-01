Horóscopo de hoy Sagitario martes 12 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Sagitario en la vida:

No quieras complicarte la vida por cosas que en este momento no están saliendo bien, cuando tengas las cosas mucho más claras, todo puede salir como realmente quieres, así que no dejes que te afecten las ganas de comenzar a ver todo desde un lugar mucho mejor.

Sagitario en el amor:

Es bueno que dejes espacio para conocer personas nuevas, sobre todo para los solteros, porque muy probablemente tendrás un encuentro fugaz con alguien que ya conoces y no querrás volver a repetir eso todo el tiempo, necesitas conocer gente diferente.

