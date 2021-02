Horóscopo de hoy Sagitario martes 16 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en la vida:

Has trabajado duramente para conseguir una buena posición. Este día actuarás con cautela y consciente de tus responsabilidades. Buen momento para posicionarte y obtener ingresos extra destinados a ahorrar. Evita tanta autoexigencia.

No permitas que los pensamientos negativos nublen tu mente, siempre hay esperanzas. Si has sufrido de una perdida dolorosa deberás dejar que la tristeza pase y tomarte el tiempo para vivirla, pero no desesperes, no todo es eterno. Deja la melancolía y si sientes amor es momento de demostrarlo. Buen momento para retirarte en soledad para retomar tus fuerzas, a veces hay que hacer un alto en la vida, es necesario para resurgir.

