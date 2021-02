Horóscopo de hoy Sagitario martes 2 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en la vida:

Día de la esperanza, del renacer, del Ave Fénix resurgiendo de sus cenizas. Las cosas no han salido como esperabas, quizá incluso sean peores que en tus mayores pesadillas. Puede que no veas la luz al final del túnel, pero déjame decirte que está ahí.

Muy pronto será el momento de replantearte todo y hacer borrón y cuenta nueva, partir de cero hacia un nuevo comienzo. Olvídate de expectativas de futuro irreales o de posponer siempre tu felicidad a un segundo plano. El mejor momento para ser feliz es ahora, no lo dudes, no lo desperdicies, la vida es eso que ocurre mientras estamos haciendo otros planes. Haz ya los cambios que precises para lograrlo, sal de tu zona de confort y lucha por lo que deseas. Si tu no tomas la elección, Marte te empujará y créeme, no será de una manera dulce, es un planeta bélico, ¿lo recuerdas?

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!