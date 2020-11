Horóscopo de hoy Sagitario miércoles 11 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en la vida:

La luna cuando esta menguando mueve emociones sobre todo si esta en la casa del renacimiento, así que sabes que es momento de sincerarse, en especial, en lo sentimental.

Te has cansado de fingir que no pasa nada, de seguir adelante ocultando realmente lo que sientes, este día vas a amarte y te asusta cómo pueden llegar a tomárselo los demás, pero que no te de miedo porque sabes que es algo que tienes que hacer por tu bien.

Sagitario en el trabajo:

En el trabajo ponte pilas, está bien que el área sentimental te traiga arrastrando el celular, pero es importante que no lo descuides, después puedes arrepentirte.

Cuida tu salud toma vitamina C, no olvides tu cubrebocas... cuídate y cuida a los que amas.

Tu número de la suerte: 777

