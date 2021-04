Horóscopo de hoy Sagitario viernes 16 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en la salud

Día algo complicado para la salud; si reaparece una antigua molestia, acude al médico. Probablemente no sea nada importante, pero te quedarás más tranquilo. En cualquier caso, no ignores el problema tomando medicinas por tu cuenta, ni te vuelvas paranoico buscando diagnósticos en internet.

Sagitario en el trabajo

Quizá tu sueldo no corresponda con lo que te exigen en el trabajo, pero eso no significa que tu esfuerzo pase desapercibido. Tus superiores valoran tu compromiso, pero son tiempos difíciles. Tu situación no es aislada; las circunstancias te obligan a armarte de paciencia, el aumento llega este año, no desesperes.

