Horóscopo de hoy Sagitario viernes 30 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en la vida:

Hoy estás intranquilo, porque en días pasados te comprometiste a realizar un trabajo que ahora te pesa, no lo aceptes como algo irremediable. No te vayas a fastidiar el domingo por algo que tiene solución, hablar y dialogar casi siempre lo soluciona todo, solo di la verdad de lo que te ocurre, que no te ves capaz, por lo menos en este momento; ayúdale a encontrar una solución alternativa, creativa, pero mantente al margen, agradecerá tu sinceridad y tu personalidad por atreverte a exponer el tema. Saldrás reforzado a diario de esta acción, no lo dudes. Hoy relájate y disfruta del día, mañana los astros habrán cambiado.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!