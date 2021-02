Horóscopo de hoy Sagitario viernes 5 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en la vida:

Has perdido tu camino y te has quedado atrapado entre el rol de maestro y alumno. No puedes verte como alumno, pero tampoco encuentras el coraje para enseñar.

Una persona de tu mismo signo te está robando tu energía y hace que te sientas atrapada entre el ''ya no ser’’ y en lo que te ''has convertido’’. Es por ello que en este momento no estás creciendo espiritualmente. Tendrás que ''superar’’ dos caminos diferentes.

En el camino de la izquierda permaneces como alumno, y en el camino de la derecha tendrás que convertirte en maestro. Ambos pertenecen a tu desarrollo actual con el mismo tiempo y medida. Estarás en tu doble camino ''conduciéndolos’’. El miedo es elegir diario y cada segundo elegimos solo ahora que esta luna te pide tener conciencia.



