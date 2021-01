Horóscopo de hoy Sagitario viernes 8 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Sagitario en la vida:

Te has perdido en una perspectiva particular y ahora crees que has encontrado la verdad, pero solo estás siendo engañado por una noción sutil de la verdad.

Estás atrapado espiritualmente, necesitas comprometerte por un tiempo a lo largo del camino, esto significa seguir un modelo espiritual, por ejemplo el de la iluminación; a menos que encuentres un modelo, no habrá ninguna visión.

Has entendido cómo te aferraste espiritualmente a algo muerto, eso en sí, es la perspectiva que necesitas para romper la conexión, todo lo que necesitas hacer es darte cuenta que has estado estancado, entonces el fantasma desaparecerá por sí solo.



