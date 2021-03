Horóscopo de hoy Virgo domingo 21 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Virgo en el amor:

Venus ya terminó de pasar y no significa que serás menos romántico, pero sí andarás un poco rutinario, te lo advertimos para que no tengas quejas de la pareja el día de hoy.

Si hoy andas discutiendo mucho, es mejor que bajes un poco la presión, pues no estás muy bien astrológicamente, por eso es recomendado dejar pasar este día y ya veremos.

Te despejas de los problemas y te centras en tu creatividad, tal vez las cosas no marchan bien ahora en el amor, has intentado que tomen otro curso y no funcionan, así que, intuitivamente, tomas la sabia decisión de soltar.

