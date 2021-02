Horóscopo de hoy Virgo lunes 1 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Virgo en la vida:

Apenas vamos empezando con Mercurio retrógrado así que deja el miedo de lado, todo lo que realices procura hacerlo con AMOR, porque desde esa energía lograrás obtener el poder que te ayude a conseguir los resultados que estás deseando.

A veces piensas que los demás son más afortunados que tú, pero cada quien carga sus propias decisiones, tú no sabes por cuales pruebas esté pasando esa persona que tu ves como exitoso, y si tiene mucho éxito es porque lo ha trabajado, con tu fe vas a cumplir tus sueños, así que tu céntrate en conseguir lo que deseas, que no te importe lo que los demás han conseguido, cada quien tiene sus propias metas y lo que te haga feliz a ti no siempre será lo que le hace feliz a los demás.

Si tienes una familia agradece, si tienes salud agradece, si tienes un trabajo agradece, sé feliz con lo que tienes, porque no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita, llegamos sin nada a este mundo y nos iremos sin nada, solo el amor y las buenas acciones que hayamos realizado en este mundo será el equipaje al final de nuestra vida.

Tu decreto de la semana: ''Yo manifiesto mi abundancia por todos los canales buenos y correctos, aquí, ahora y siempre’’.

Tu color: verde

