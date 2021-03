Horóscopo de hoy Virgo lunes 22 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Virgo en el amor:

De hecho, estás en un momento muy favorable, tu vida social está en expansión y las oportunidades de pareja pueden lloverte este día.

Los astros te recomiendan que, si tienes una relación estable y no quieres tener problemas, es mejor que pases algo más de tiempo con él o con ella.

Si eres libre, ¡estupendo!, con un poco que pongas de tu parte, seguro que algún pretendiente aparece este día.

Tu mantra de la semana: “Soy el único que puede vencerme”.

Otro de los mantras no tradicionales para aquellas situaciones en las que te has puesto un objetivo y necesitas mantenerte enfocado y no dejar que te invada el miedo para conseguirlo.

Tu color de la semana: Amarillo.

