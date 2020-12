Horóscopo de hoy Virgo martes 1º de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Virgo en la vida:

Evita hacer las cosas de forma apurada, la prisa y la desesperación no te aseguran nada, tranqui y actúa con cuidado.

Virgo en el amor:

Elimina tu orgullo y ego para disfrutar de la compañía de tu pareja, si te cuesta, quiere decir que hay situaciones que no has terminado de perdonar, así que este día valora, porque vivir con ira y enojo hacia la pareja no es vida, la pareja es tu espejo.

Virgo en el trabajo:

Día para poder avanzar en cuestiones laborales, esta Luna te permite abrir tu mente para lograr estudios o incluso iniciar otra carrera.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!