Horóscopo de hoy Virgo sábado 17 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Virgo en el amor:

¿En verdad crees tener el control de las situaciones? Vaya ego que te cargas el día de hoy. Aprende a disfrutar este momento, los astros te invitan a tomar las decisiones en soledad, pero serán buenas y acertadas porque reflejarán lo que deseas.

Virgo en la vida:

Tu meta será encontrar tranquilidad y sobre todo entendimiento. Enfrentas cambios extraños, no tomes decisiones sin pensar, recuerda que el conejo medita y analiza. Si no es ligero para ti, entonces es mentira. No te llevas bien con Capricornio y Acuario.

