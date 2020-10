Horóscopo de hoy Virgo sábado 24 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Virgo en la vida:

Venus está visitando tu casa. Presta atención a tus acciones, solo tú puedes decidir la respuesta ya que está tan cerca que no eres capaz de ver. No realices compras que no son necesarias a tu vida. Asegura más tiempo para actividades recreativas que necesitas.

Virgo en el amor:

Si tu pareja es de signo de agua, trata de reforzar el amor y poner más calidez a la relación que está resultando fría.

