Horóscopo de hoy Virgo sábado 28 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Virgo en el tarot:

Mi muy querido Virgo, a ti te sale la carta de: Preocupación, tienes que ser más optimista. Es una carta con un significado bastante neutral, nos habla de pensamientos y miedos, pueden ser positivos o negativos, dependiendo de la vibración que tú generes.

Virgo en el amor:

En el amor, todo es un dolor de cabeza porque no se actúa correctamente. Si no tienes pareja, indica que te encuentras confundido sobre el perfil que mejor se adapta a tu personalidad y por eso no encuentras lo que estás buscando.

Virgo en el trabajo:

En el ámbito laboral, nos habla de los problemas de los proyectos en curso, hay muchos puntos que no se evaluaron al iniciar un negocio.

Virgo en el dinero:

En el plano económico, nos habla de una cierta inseguridad financiera, así que déjate guiar por tu consejera espiritual y agenda una cita ya.

