Horóscopo de hoy Virgo viernes 5 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Virgo en la vida:

No hay nada que hacer, es hora de despedirse y dejar el escenario. Tu mundo se vuelve insípido, gris e incoloro, no busques las causas,es como es. No tienes un papel que representar en este momento (en los dos sentidos de la palabra), trata de aceptar este hecho.

Así son las lunas menguantes, a desechar, no desperdicies tus energías, ahora tienes que cruzar la tierra de nadie, no estás en el timón del barco, vas a la deriva en una barca lejos de la orilla, así que relájate y déjate llevar. No interfieras, sólo te confundirás.

Aprende a dejar que las cosas tomen su propio rumbo. No hacer ningún movimiento es el mejor curso de acción, aprendes del resultado que las soluciones solo se encuentran dentro de ti, no en el mundo exterior. Ahora también entiendes lo que significa cerrar los ojos al mundo y abrirlos en el interior. Da un paso adelante en tu crecimiento el cual hará que tu ego sea más pequeño y tu existencia más rica.

