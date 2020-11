Horóscopo de hoy Virgo viernes 6 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Virgo en la vida:

Empieza a concretar hoy lo que esperas para cerrar el año, porque si no conoces realmente tu meta, estarás dando palos de ciego y no llegarás a ninguna parte, recuerda que los bienes materiales no te aportan la felicidad.

Esta Luna, que es de las más dulces, te hace reflexionar, es duro ver que se ha luchado por algo equivocado y que, si lo consigues, no te aporta lo que esperabas. Te espera un buen día, pero has de estar convencido de que así será.

Virgo en el amor:

A nivel sentimental, si tienes pareja, ten algún gesto extra que le haga entender lo mucho que le quieres, no sé, un audio cachondo o una pijama sexy, no se trata de comprar regalos a diario o de gastar dinero en lujos innecesarios, los sentimientos forman parte de esas cosas que no se compran, ingéniatelas para demostrarle tu amor sin toda esa mercadotecnia.

