Horóscopo de hoy Virgo viernes 8 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Virgo en la vida:

Estás enredado en tus propias agresiones, crees que has identificado al enemigo en el mundo exterior y ahora, desesperado, buscas la victoria mientras fracasas en darte cuenta que peleas contigo mismo, tú eres tu peor enemigo.

La tarea que tienes por delante es tomar territorio y ganar terreno para ti mismo, nadie va a entregarlo sin más, es una batalla de uñas y dientes. Hay algo que aprender, incluso de la victoria cercana o la derrota, con un poco de coraje aprenderás cómo enfrentar a tus oponentes y pelear.

Has descubierto que un enemigo externo solo es un reflejo de tu personalidad interna y una parte de ti mismo. Sin embargo, esto no significa que no debas tomar las armas cuando sea necesario.



¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!