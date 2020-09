Leo - Horóscopo de hoy 17 de septiembre

Estás a punto de meterte en algo serio. No te tomes ninguna decisión a la ligera o te comprometas antes de haber considerado todas las opciones. Estás susceptible a la manipulación, son los efectos de esta Luna nueva, así que no bajes la guardia. Rodéate de gente buena y presta atención a las pequeños señales que el Ángel te estará enviando, su nombre Malchedael te ayuda en la toma de decisiones en estos momentos. Escucha a tu corazón y tu mente. No te apresures, si te dejas llevar por la cautela y la sabiduría puedes ahorrarte el arrepentimiento. Hoy es jueves de Milagros, recuerda dejarnos tu nombre y petición en redes.



