Leo - Horóscopo de hoy 25 de septiembre

Luna creciente para hacer crecer el amor, es el día perfecto. ¿Por qué? Porque representa el avance y crecimiento de la habilidad de amar. Alguien en particular; posiblemente una de las dos personas con las que andas saliendo, se dará cuenta de que el amor es amistad intensificada. Si es que andas en busca de amor, este es tuyo. El truco esta en no dejarte llevar rápidamente, en vez, abraza la idea de llevártela despacio, sabiendo que el tiempo está de tu lado. Si ya tienes pareja se retoma la relación. Un afrodisiaco ¿hace cuánto que no lo sorprendes con un beso?

