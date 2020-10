Libra - Horóscopo de hoy 13 de octubre

Es probable que te llame alguien inquietante para pedirte perdón ¿tú qué le crees?, pues demostró en el pasado ser una persona incongruente y mentirosa, y no ha trabajado en ser espiritual para darle otra oportunidad

Probablemente quiere aprovechar contactos, sabe que si está cerca de ti tendrá oportunidades ante una crisis donde no encuentra salida. Es obvio que dicha acción hace que salga su conveniencia y no el cariño hacia ti. Aprovecha el día y sacúdete esas vibras con un buen baño de hojas de guayaba y ruda.



¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!