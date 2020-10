Piscis - Horóscopo de hoy 11 de octubre

Júpiter nos llega con regalos, y te dice que las energías se van a poner a tu favor para lograr aquello que deseas, pero también nos dice que seas congruente con las decisiones que tomas, que tengas las cosas a tu favor no significa que todo te vaya a salir bien, y mucho menos si tú no actúas y vas en la dirección correcta. Debes aprovechar el momento para pensar qué te conviene más y llevarlo a tu aquí y ahora para salir adelante. Tu mantra: Estoy presente dentro de mí, puedo centrarme con la facilidad de mi respiración, me siento fuerte, confiado, digno y completo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!