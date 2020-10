Piscis - Horóscopo de hoy 2 de octubre

La Luna llena en Aries con Mercurio en Venus, sacarán lado sensible, escucharás a los demás signos decir ¡no sirves para nada!, no lo tomes personal, es común que los seres saquen su lado oscuro con esta conjunción.

Mejora la comunicación con tu pareja y da lugar a renovarse, tengas o no pareja. Hoy es día de tu Ángel de la guarda, enciende una vela de miel y habla con él de tus metas a concretar.



