Piscis - Horóscopo de hoy 29 de septiembre

Está bien que quieras tener detalles románticos, pero recuerda, el horno no está para bollos. Es un día para hablar de dinero con tu pareja, pero en un tono conciliador y buena onda, no para agarrarse del chongo. Recuerda que Quirón hoy nos visita, y pone el dedo en la llaga del ego.

No te enganches en luchas de poder e inclínate más por ganar el lado espiritual. Recuerda encender una vela y colocar flores en el altar de Miguel, si no sabes cómo crear un altar checa nuestra sección de Predicciones y Rituales 2020. ¡Sí, hoy es su cumple!



