Sagitario - Horóscopo de hoy 12 de octubre

Las esperanzas que tienes depositadas en ese asunto que te preocupa tanto, puede que no se hagan realidad en su totalidad. Esto no significa que no lo vayas a lograr, pero no de la forma que deseas ni en el tiempo que te gustaría. La paciencia y la inteligencia deben de ser tus armas para vencer la actual situación y seguir el camino de tu vida. Neptuno hoy te dará las herramientas necesarios para no desfallecer. Tu color para toda la semana dorado ¡vibra alto!

