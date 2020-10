Sagitario - Horóscopo de hoy 15 de octubre

Un día para dejar atrás el Karma, necesitas soltar.

Cuando afirmas con claridad tus sueños y los entregas al universo, se hacen realidad enseguida. Los grandes maestros ascendidos dicen: te ayudaremos para que hoy entregues con amor aquello que es necesario dejar ir, daremos la certeza de que la Mente Infinita ya está satisfaciendo tus necesidades (aunque aún no sea evidente para ti), ya que si no lo ves, no lo crees. Solo por hoy permítete sentir la fuerza infinita del amor, es un paso a la vez dulce y gradual, veras rápidamente los sueños materializados.



