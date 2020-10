Sagitario - Horóscopo de hoy 5 de octubre

Plutón te dice ¡cuidado! puedes perder todo si inviertes tu dinero para un destino diferente al planeado. Tu ética de trabajo inspira a tus compañeros. En cuestiones del amor tienes un gran talento para reparar lo dañado, y enriquecerás la intimidad de tu pareja. Si aún no llega, revisa por qué no has hecho ese espacio en tu vida, no todo es culpa de la otra persona, si deseas continuar así, tan solo sé claro con tus emociones. Tu color de la semana blanco para dar orden.

