Tauro - Horóscopo de hoy 10 de octubre

Luna menguante trae para ti la carta de EL ENREDO: Atraviesas un momento muy delicado con tu pareja con un buen de problemas y conflictos. Tus sentimientos están nublados por tus pensamientos negativos de egoísmo y no te abres a las emociones positivas. Afrontarás tentaciones con las que deberás tener cuidado, pues vivirás situaciones de lujuria desbordada, esto causará discusiones constantes en tu relación.

CONSEJO: Abandona esa actitud negativa y acepta que no estás en tu mejor momento, esto influirá de manera positiva en la pareja y podrás devolverle la estabilidad a tu relación.