Tauro - Horóscopo de hoy 11 de octubre

Tú mejor que nadie sabes lo que te ocurre, pero no logras dar con los medios y con las situaciones para poder cambiar tu actual estado. El planeta Neptuno te dicen que debes de buscar las respuestas en tu interior y meditar sobre todo aquello que no has estado haciendo bien para lograr superar la situación actual.

Parece que no terminas de aceptar una situación y te empeñas en acelerar las cosas para arreglarla. No te precipites, pues corres el gran riesgo de perder todo lo que hasta hoy llevas ganado. Deja las carreras para otra cosa que no sea el amor. Tu mantra para iniciar la semana: Todo lo que necesito está dentro de mí.



