Tauro - Horóscopo de hoy 18 de septiembre

Interesante trino; Sol, Virgo y Saturno en Capricornio. Si hace 28 años que no se daba este ciclo, disfruta al igual que el Rosh Hashaná (año nuevo Judío). Este día le da una explosión de energía a tu relación, si solo es tu cita, inhala tu entusiasmo, puede convertir ese flechazo en algo más serio. Parece estar dominando tus pensamientos, pero ten cuidado, demasiada de esta energía agresiva podría llegar a arruinar las cosas. Trata de no exigir hoy demasiado a la relación o de establecer demasiadas reglas. Las luchas de poder podrían ser un problema, las mejores herramientas para llevar esto más lejos son la amabilidad, el respeto mutuo y la admiración, si no las hay no funciona. ¡Se requiere de dos para hacer que un romance prospere! Una ducha sexy, no sé piénsalo.



