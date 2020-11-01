Horóscopo de hoy Tauro domingo 1º de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

La Luna llena en tu signo zodiacal te vuelve romántico, empático; esto se puede dar en una relación, una colaboración o, simplemente, aprender el valor del trabajo en equipo, saber cómo comprometerse es la clave de la felicidad ahora.

Este día te lleva a una montaña rusa emocional que podría asustarte un poco ¿De dónde vienen estas emociones?, ¿fantasmas?, ¿vampiros?, ¿casas embrujadas?, culpa de estas emociones a la Luna llena, una Luna Azul, no ignores estos sentimientos, están intentando decirte algo.

Tómate esta noche de cuidado personal para descubrir qué te acecha.

¡Feliz inicio de mes!

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!