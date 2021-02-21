Horóscopo de hoy Tauro domingo 21 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Estarás muy creativo, inspirado y con facilidad de palabra, ¿no sabes por qu´e? Porque Mercurio ya está directo. Tu entusiasmo contagia a otros, serás muy convincente. Aprovecha para avanzar en tu desarrollo espiritual.

Tendrás que dejar un poco de lado la intuición y la comunicación no verbal y empezar a dialogar, debes expresar claramente lo que esperas de otros. De lo contrario tendrás que lidiar con malos entendidos, recuerda ya el planeta de la comunicación está directo no podrás echarle la culpa.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!