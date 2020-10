Horóscopo de hoy Tauro domingo 25 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Te has levantado tarde, no te angusties, este día se atrasa el reloj. En este momento te surge un compromiso totalmente ineludible, no dudes en asumirlo, el destino te obliga a ello debido a la fuerte relación existente. Mercurio inicia otra fase y exige enfrentar compromisos.

Tauro en el amor:

Oh lala! el amor se presenta sin altercados, pero no es especialmente favorable para este momento. Tanto si tienes o no pareja, vete con tiento, no des paso sin huarache.

