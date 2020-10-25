Horóscopo de hoy Tauro domingo 25 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro ... En este día el amor se presenta sin altercados, pero no es especialmente favorable para este momento.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Te has levantado tarde, no te angusties, este día se atrasa el reloj. En este momento te surge un compromiso totalmente ineludible, no dudes en asumirlo, el destino te obliga a ello debido a la fuerte relación existente. Mercurio inicia otra fase y exige enfrentar compromisos.
Tauro en el amor:
Oh lala! el amor se presenta sin altercados, pero no es especialmente favorable para este momento. Tanto si tienes o no pareja, vete con tiento, no des paso sin huarache.