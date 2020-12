Horóscopo de hoy Tauro domingo 27 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Tauro en la vida:

Situaciones relacionadas con el tema respiratorio y alergias, es conveniente que te cuides y consigas tomar todo con calma para no caer en problemas. No tengas paranoia, tampoco todo es malo, solo depuraciones.

Piensas en tu futuro, te cuestionas si vale la pena seguir en esa relación o si es momento de reinventarte, toma todo con calma, no desesperes.





Recibes una propuesta importante, recuerda que no puedes decir sí a todo, no asumas compromisos y responsabilidades que no te hacen bien, eso podría dañar tu bienestar.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!