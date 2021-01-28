Horóscopo de hoy Tauro jueves 28 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

El Arcángel Rafael es el médico de Dios y te transmite que debes cambiar tu dieta. Tienes que comer mejor. Seguro que ya lo sabes porque lo has pensado muchas veces. Tienes que comer más comida fresca, beber más agua y evitar comidas tratadas químicamente. Si lo haces, te sentirás lleno de energía que puedes usar para hacer cosas que te gustan con tus queridos. De igual manera, te dice que es momento de enviar una luz verde para la sanación física a tu cuerpo o bien enviarle sanación a otra persona; enciende una veladora blanca.