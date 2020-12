Horóscopo de hoy Tauro martes 1º de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Tauro en el amor:

A ti te gusta la energía de la Luna Llena en el signo zodiacal Géminis y Venus entra en Sagitario vibrando en la energía del amor, esto implica avivar la llama de tu matrimonio para evitar que terceros se involucren.

Deberás pensar en todo aquello que los ha mantenido juntos y avivar la llama de la pasión, tal y como ocurrió al principio durante el noviazgo.

Para que disfrutes a plenitud el amor, tendrás que tomar las relaciones amorosas sin tanta intensidad, apreciar lo positivo de cada una de ellas, sin que esto implique algún tipo de apego.

No será la etapa más favorable para aquellos que no estén involucrados en relaciones estables, porque es una energía voluble. ¡Ojo!, si insistes en procurar una relación que perdure en el tiempo, puede que los resultados no sean los mejores.

