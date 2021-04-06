Horóscopo de hoy Tauro martes 6 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Es indispensable que realices una limpieza en tus objetivos, usa todas tus facultades para ello.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Urano está en tu casa, así que indica que las posibilidades de elección son tuyas. Convéncete de tu capacidad para empezar de nuevo las veces que haga falta, cree en tu energía.
Los sueños del corazón reciben impulso, no caigas en el orgullo de los que nunca piden ayuda.
Algo está empezando en tu vida. En el fondo siempre sabemos lo que es bueno para nosotros, aligera tu temor a soltar y a quedarte vacío por unos instantes.
Un día donde se recomienda no firmar contratos a planes a futuro.