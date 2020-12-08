Horóscopo de hoy Tauro martes 8 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Eres un gran ser de luz, así que no te preocupes tanto de cómo hacerlo bien, solo conecta con tu corazón.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Lo importante es que te mantengas conectado con tu corazón y desde ahí vayas andando en el camino.
Si lo haces desde tu interior, no hay nada malo, no quieras ser mejor, relájate, siéntate en tu corazón como en una mecedora y permítete tejer la vida punto a punto, y las hebras de lana estarán hechas de corazón, el tejido sale perfecto cuando los puntos están hechos con amor, eso incluye a todo tu entorno y a ti.
Pon mucha atención con todo tu corazón y permite que la mente se vaya apagando como una hoguera donde no pones más leña. Para eso, toda la leña la tienes que poner en el corazón y permitir que el amor fluya y que sea como una fuente que empiece a rebosar por el propio corazón, que salga por todo tu cuerpo y, cuando ya haya rebosado por todas tus células y empiece a escurrir por el suelo que pisas y empiece a alcanzar a todos los que te rodean, desde ahí podrás sentirte como en un cielo; quédate en ese cielo que es tu corazón y desde allí todo es fácil.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.