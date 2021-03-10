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Horóscopo de hoy Tauro miércoles 10 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Lo mejor para ti en este gran día será la música y el baile. ¡Ponte a disfrutar al máximo! 

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor: Si quieres comenzar con el pie derecho este día, deberás usar tu experiencia y actuar con madurez, sin tratar de imponer tus ideas y dejando de lado los reclamos. Ten precaución de no caer en la ira o en discusiones demasiado apasionadas. Si bien, muchas veces has sido afectado, no es el momento de sacar a la luz viejos temas, de lo contrario, la relación se verá afectada.
 
Tauro en la vida: Alguien que está hace poco tiempo en tu vida, podría provocar cambios en ti, el lugar que le darás a esa persona en tu vida dependerá de cómo enfrentes la situación. 

No es buen momento para mucha acción, sino más bien, deberás buscar la forma de relajarte y controlar tus nervios.

Tus números de la suerte: 209 y 654.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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