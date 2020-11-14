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Horóscopo de hoy Tauro sábado 14 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Destruye los pensamientos que te están limitando, quema tus miedos y la situación se resolverá por sí sola.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:
Ha llegado el momento de hacer justicia en la situación que te preocupa.
Debes aplicar la justicia en el tema que has consultado, no estás actuando de manera correcta, estás beneficiando a quien no corresponde, es momento de volver a quien has dejado de lado y aceptar la realidad.

La armonía solo volverá a tu lado cuando realmente seas capaz de ser justo con las personas que están implicadas, entre ellas tú mismo. Destruye los pensamientos que te están limitando, quema tus miedos y la situación se resolverá por sí sola. Saca esa energía densa saliendo a correr.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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