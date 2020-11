Horóscopo de hoy Tauro sábado 14 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Ha llegado el momento de hacer justicia en la situación que te preocupa.

Debes aplicar la justicia en el tema que has consultado, no estás actuando de manera correcta, estás beneficiando a quien no corresponde, es momento de volver a quien has dejado de lado y aceptar la realidad.

La armonía solo volverá a tu lado cuando realmente seas capaz de ser justo con las personas que están implicadas, entre ellas tú mismo. Destruye los pensamientos que te están limitando, quema tus miedos y la situación se resolverá por sí sola. Saca esa energía densa saliendo a correr.



¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!