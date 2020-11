Horóscopo de hoy Tauro sábado 21 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Tauro en la vida:

Si bien todo cambio te genera inseguridad, ya es el momento para que avances en tu vida; por más que tengas miedo, no dudes en arriesgarte.

Si has seguido a tus estrellas, has dado un gran paso, y el polvo cósmico no se acumulará durante mucho tiempo.

La espontaneidad es una parte tan importante del romance así que este día sé espontáneo, sorprende y déjate sorprender.

Recuerda felicitar a Sagitario.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!