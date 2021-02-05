Horóscopo de hoy Tauro viernes 5 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

En el fondo te falta vitalidad, alegría y una forma necesaria de corazón duro, esto significa que no puedes utilizar tus energías. Podrías estar intentando compensarte por tu impotencia y falta de poder a través de un comportamiento dominante. Necesitas preguntarte a ti mismo donde puedes encontrar vida todavía.

El camino a seguir implica aprender a expresar tu identidad y tu ser. Necesitas vivir de la forma en que eres, incluso si eso hiere a otros. Todo esto puede que no sea tan fácil como suena: ¡solo vive tu vida! Tu camino te guía de regreso a tu vida. Fuerza y vitalidad, quizá lo que te falta en este momento vuelva a ti.

Pon tu corazón y tu alma de nuevo en las cosas que realmente amas, cumple tu misión de vida. Es un día para sacar y desechar lo que es pesado para tu alma.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!