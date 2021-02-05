Horóscopo de hoy Tauro viernes 5 de febrero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Pon tu corazón y tu alma de nuevo en las cosas que realmente amas.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
En el fondo te falta vitalidad, alegría y una forma necesaria de corazón duro, esto significa que no puedes utilizar tus energías. Podrías estar intentando compensarte por tu impotencia y falta de poder a través de un comportamiento dominante. Necesitas preguntarte a ti mismo donde puedes encontrar vida todavía.
El camino a seguir implica aprender a expresar tu identidad y tu ser. Necesitas vivir de la forma en que eres, incluso si eso hiere a otros. Todo esto puede que no sea tan fácil como suena: ¡solo vive tu vida! Tu camino te guía de regreso a tu vida. Fuerza y vitalidad, quizá lo que te falta en este momento vuelva a ti.
Pon tu corazón y tu alma de nuevo en las cosas que realmente amas, cumple tu misión de vida. Es un día para sacar y desechar lo que es pesado para tu alma.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021