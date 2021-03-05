Horóscopo de hoy Tauro viernes 5 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Los actos positivos y sencillo de la vida tienen el poder de transformar tu mundo y tu actitud.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida: ¿Cómo te sientes justo ahora?, ¿cómo te gustaría sentirte? Tu mente es como una gran pantalla de cine en donde proyectas tus pensamientos. Lo realmente maravilloso es que esos pensamientos que proyectas siempre encontrarán una manera de manifestarse en el mundo real.
Si tus pensamientos son positivos, multiplícalos y cada día antes de dormir repasa cada una de las cosas buenas que han sucedido en tu día y agradece por ellas. Si por el contrario, hubo alguna situación triste o que quisiste que hubiese sucedido de una manera distinta, ponla nuevamente en tu mente, pero con amor y positivismo imagínala del modo en que te hubiera gustado que sucediera.